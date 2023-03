Re Carlo annuncia chi avrà un ruolo alla sua incoronazione e i grandi esclusi

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 marzo 2023) Mancano circa quaranta giorni all’di Re, e abbiamo sempre più informazioni riguardo le modalità di svolgimento del maxi evento, che si terrà a Westminster il prossimo 6 maggio. L’attesa sta per terminare, dando inizio a tutti gli effetti al regno del Sovrano, già contestatissimo e pieno di guai. L’ultima notizia ufficiale afferma che solo i membri senior attivi della Famiglia Reale inglese prenderanno parteparata in onore del Re e della Regina consorte. Questo esclude non solo il Principe Harry e Meghan Markle, ma anche altri nomi illustri. Reconferma: George, Charlotte e Louis sfilerannosuaIl 6 maggio Ree la Regina consorte Camilla saranno incoronati ufficialmente: nonostante siano saliti al trono già lo ...