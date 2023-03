Ratzinger, spuntano 5 cugini in Baviera: svolta sull’eredità di Benedetto XVI (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua a muoversi a piccoli passi il processo per l’assegnazione dell’eredità di Papa Benedetto XVI, scomparso il 31 dicembre dello scorso anno. L’esecutore delle ultime volontà del defunto Papa emerito, padre Georg Ganswein, ha fatto ritorno di recente da alcuni viaggi in Baviera, dove hanno sede alcune fonazioni destinatarie delle collezioni di libri e spartiti di musica di Benedetto XVI. E proprio durante questi viaggi, rivela Franca Giansoldati sulle pagine de Il Messaggero, sarebbero spuntati altri parenti lontani di Ratzinger, fino ad ora rimasti sconosciuti. Anche loro risulterebbero nell’asse ereditario e potrebbero ricevere una discreta somma. Il pontefice defunto, infatti, non aveva lasciato indicazioni specifiche su a chi spettasse il denaro rimasto in giacenza sul suo conto corrente personale. E, in ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua a muoversi a piccoli passi il processo per l’assegnazione dell’eredità di PapaXVI, scomparso il 31 dicembre dello scorso anno. L’esecutore delle ultime volontà del defunto Papa emerito, padre Georg Ganswein, ha fatto ritorno di recente da alcuni viaggi in, dove hanno sede alcune fonazioni destinatarie delle collezioni di libri e spartiti di musica diXVI. E proprio durante questi viaggi, rivela Franca Giansoldati sulle pagine de Il Messaggero, sarebbero spuntati altri parenti lontani di, fino ad ora rimasti sconosciuti. Anche loro risulterebbero nell’asse ereditario e potrebbero ricevere una discreta somma. Il pontefice defunto, infatti, non aveva lasciato indicazioni specifiche su a chi spettasse il denaro rimasto in giacenza sul suo conto corrente personale. E, in ...

