Rapina con coltello tabacchi di via Madonna di Fatima (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonterebbe a più di 2.000 euro il bottino della Rapina messa a segno nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, all’interno del tabacchi in via Madonna di Fatima, nel quartiere di Pastena. Un uomo, con il volto scoperto e armato di coltello, è entrato nel negozio e ha minacciato la cassiera facendosi consegnare il denaro presente all’interno della cassa. Immediato l’allarme che ha portato sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Salerno. Dopo aver ascoltato le testimonianze, i militari hanno anche prelevato i filmati delle telecamere di videosorveglianza per tentare di carpire ulteriori elementi utili all’individuazione dell’autore della Rapina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonterebbe a più di 2.000 euro il bottino dellamessa a segno nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, all’interno delin viadi, nel quartiere di Pastena. Un uomo, con il volto scoperto e armato di, è entrato nel negozio e ha minacciato la cassiera facendosi consegnare il denaro presente all’interno della cassa. Immediato l’allarme che ha portato sul posto i carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile di Salerno. Dopo aver ascoltato le testimonianze, i militari hanno anche prelevato i filmati delle telecamere di videosorveglianza per tentare di carpire ulteriori elementi utili all’individuazione dell’autore della. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

