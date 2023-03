Ranking WTA: Rybakina da "best", migliorano le top azzurre (Di lunedì 20 marzo 2023) C'è chi sale e c'è chi scende tra le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del "1000" di Indian Wells ed alla vigilia di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) C'è chi sale e c'è chi scende tra le prime dieci tenniste italiane nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del "1000" di Indian Wells ed alla vigilia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giovannipelazzo : Top10 italiane ???? ranking #WTA 24) Trevisan (+2): 1593 44) Giorgi (+2): 1179 49) Cocciaretto (+1): 1056 71) Paolin… - sportface2016 : Ranking Wta aggiornato a lunedì 21 marzo dopo #IndianWells: best ranking per #Rybakina, tre azzurre in top 50 - Eurosport_IT : Primo titolo 1000 per Elena Rybakina che sale in settima posizione del ranking #EurosportTENNIS | #WTA |… - InteBNLdItalia : ?? Carlos #Alcaraz e ?? Elena #Rybakina sono i campioni di Indian Wells! Sconfitti in finale Medvedev e Sabalenka, s… - livetennisit : Ranking WTA: Caroline Garcia al n.4 del mondo. Elena Rybakina al n.7 -