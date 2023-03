Ranking Atp del 20 marzo: c’è un nuovo numero uno, Sinner avanza (Di lunedì 20 marzo 2023) Grandissima novità nel Ranking Atp di lunedì 20 marzo. C’è un cambio in vetta con Sinner che si avvicina alla top ten Il Masters di Indian Wells si è concluso con la netta vittoria di Carlos Alcaraz in finale su Daniil Medvedev. Il talento iberico ha posto fine alla striscia vincente del rivale che durava da venti partite, imponendosi con un netto 6-3; 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Per Alcaraz è la terza vittoria in carriera in un Masters Mille dopo quelle, ottenute nel 2022, a Miami e Madrid. Carlos Alcaraz (grantennistoscana.it)Trionfo che vale doppio per Carlos che riconquista anche la vetta del Ranking Atp, persa lo scorso gennaio a favore di Djokovic, assente a Indian Wells in quanto impossibilitato a raggiungere gli Usa per la mancanza del vaccino anti Covid. Sono 260 i punti che ora separano Alcaraz da ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 20 marzo 2023) Grandissima novità nelAtp di lunedì 20. C’è un cambio in vetta conche si avvicina alla top ten Il Masters di Indian Wells si è concluso con la netta vittoria di Carlos Alcaraz in finale su Daniil Medvedev. Il talento iberico ha posto fine alla striscia vincente del rivale che durava da venti partite, imponendosi con un netto 6-3; 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Per Alcaraz è la terza vittoria in carriera in un Masters Mille dopo quelle, ottenute nel 2022, a Miami e Madrid. Carlos Alcaraz (grantennistoscana.it)Trionfo che vale doppio per Carlos che riconquista anche la vetta delAtp, persa lo scorso gennaio a favore di Djokovic, assente a Indian Wells in quanto impossibilitato a raggiungere gli Usa per la mancanza del vaccino anti Covid. Sono 260 i punti che ora separano Alcaraz da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... adrianopanta1 : @paolobertolucci Sinner purtroppo non sarà mai come Alcaraz che se non avrà gravi infortuni vincerà ancora tanto de… - alonsolvera40 : RT @InteBNLdItalia: ?? Era il 25 aprile del 2005, quando un giovane #Nadal entrava in top10 #ATP, poco dopo vincerà il suo primo titolo a Ro… - JD17xZL77 : RT @01fmz: Primi 4 punti ATP e #1267 del ranking per il Djokovic di Alghero - oktennis : Giornata storica per il tennis spagnolo ???? Rafa #Nadal esce invece dalla top 10 dopo quasi 18 anni, mentre il conna… - 01fmz : Primi 4 punti ATP e #1267 del ranking per il Djokovic di Alghero -