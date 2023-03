Rally | Sebastien Ogier prenderà parte anche alla prossima tappa in Croazia da leader del Mondiale

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 marzo 2023)delWRC 2023,al prossimodi. Dopo aver vinto nella giornata di ieri il terzo round della stagione in Messico, l’otto volte campione iridato ha infatti annunciato la suacipazione all’evento croato in programma tra un mese (20-23 aprile). Ricordiamo che il fenomeno francese della Toyota sarebbe di fatto un pilota part-time in questo WRC. “Il fatto che prenderòaldiè uno dei motivi per cui ho voluto segnare dei punti nella Power Stage, dato che prima dellaeravamo tutti molto vicini in campionato. Siccome sapevo che avrei corso in ...