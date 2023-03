RAI3 | MASSIMO GILETTI SFRATTA FABIO FAZIO? CHE TEMPO CHE FA VERSO DISCOVERY

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il nuovo Governo sta iniziando le grandi manovre per rifare la Rai a sua immagine e somiglianza. Tradizione in essere fin dalla nascita della Tv di Stato ma tradizionalmenterimaneva all’opposizione. Stavolta non sarebbe così con Tvblog che riferisce il clamoroso retroscena che vedrebbe in essere una serrata trattativa trae Viale Mazzini per un talk in prima serata. Se ne parla da anni ma ogni volta il giornalista ha firmato il rinnovo con La7. Qualcuno dice più per l’assenza di reali alternative che di convinzione. Stavolta, complice la Destra a Palazzo Chigi, persi riaprirebbero i portoni della Rai, in particolare della domenica sera dito dunque CheChe Fa con, che ...