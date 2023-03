Rai | Peluffo Pd | ' Fdi ripropone editti contro giornalisti | inaccettabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Il vizio della destra deglisi ripresenta con puntualità. Per un episodio già chiarito, FdI, addirittura in una nota di Gruppo, pretende l'epurazione di Lucia Annunziata. Un metodoche si unisce alla ormai evidente occupazione degli spazi informativi". Così il deputato democratico Vinicio, componente della commissione di Vigilanza Rai. "Non è ammissibile piegare il servizio pubblico alla volontà di una maggioranza, qualunque essa sia. Dalla prima nota ufficiale dei componenti Fdi della commissione di Vigilanza ci saremmo aspettati che si unissero alle nostre richieste di convocare la commissione stessa, visto che a 5 mesi dall'insediamento di questo parlamento la maggioranza ne ha finora impedito l'insediamento. Dov'è il ...