Rai, in corso una trattativa per riportare Giletti? (Di lunedì 20 marzo 2023) I conduttore è al momento dipendente di La7 Massimo Giletti torna alla rai? Il rumor è sempre più insistente. Oggi a dar manforte a questa idea ci pensa TvBlog che svela nuovi retroscena. Giletti, recente ospite di Belve della Fagnani, è uno dei volti di La7 e della domenica sera con il suo Non è l'Arena. Stando a quanto riporta il sito ci sarebbe in essere una trattativa tra l'emittente pubblica e il giornalista. Giletti per anni ha lavorato per la Rai ed ha chiuso il suo rapporto con l'emittente anni fa dopo l'Arena. C'erano state delle frizioni con l'allora direttore generale della tv pubblica Mario Orfeo. Quest'ultimo riteneva l'Arena più adatta per la domenica pomeriggio. Aveva così offerto altre prime tv rifiutate dal giornalista che preferiva rimanere legato a un taglio di informazione. Un nuovo ruolo per ...

