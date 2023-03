Raggiunta l'intesa sull'allegato di attuazione tra Belgrado e Pristina, ma senza svolta (Di lunedì 20 marzo 2023) Un'intesa senza svolta. E' finita cosi' la lunga maratona negoziale che sabato ha visto impegnato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, alla ricerca di un accordo sulla normalizzazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Un'. E' finita cosi' la lunga maratona negoziale che sabato ha visto impegnato il capo della diplomazia europea, Josep Borrell, alla ricerca di un accordoa normalizzazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : UBS compra #CreditSuisse, storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario e che f… - Kapparar1 : RT @TgLa7: UBS compra #CreditSuisse, storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario e che fa nascere una… - nunantilex : RT @GonnelliLuca: Ma questi 100 miliardi dove li avranno trovati? Ubs acquista Credit Suisse: raggiun… - donatda : RT @TgLa7: UBS compra #CreditSuisse, storico accordo per cercare di disinnescare la crisi in atto nel sistema bancario e che fa nascere una… - giusi_sferruzza : RT @FisascatCisl73: #Comifar Raggiunta l’intesa sul nuovo #Contratto Integrativo Aziendale applicato agli oltre 1.700 addetti dell’azienda… -