"Questo non lo puoi dire". UeD, Tina Cipollari fuori controllo: Maria De Filippi interviene quando è tardi

Uomini e Donne, maretta in studio tra Maria De Filippi e Tina Cipollari: è successo mentre si parlava di quella che sembra essere destinata ad essere l'ennesima delusione per Gemma Galgani. La dama piemontese da qualche settimana sta conoscendo Silvio che con il suo linguaggio crudo ha fatto storcare il naso a molti utenti in rete. Che scrivono: "Perché Maria non sbrocca come con Biagio e altri, dicendo a Gemma che forse se dopo 12 anni trova sempre un problema inesistente, è ora che prenda le sue zampette e se ne torni a Torino insieme alle sue emozioni?". E ancora: "Sono anni che Gemma si lamenta che non riesce a trovare un uomo che la corteggi come vuole lei, sono anni che elemosina amore". Ma Silvio non la sta aiutando. Stando a quanto raccontato, Silvio durante l'ultimo ...

