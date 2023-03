Questo Napoli ricorda Eddy Merckx, è una squadra cannibale (Libero) (Di lunedì 20 marzo 2023) Napoli squadra cannibale. Lo scrive Leonardo Iannacci su Libero, sottolineando la fame della squadra di Luciano Spalletti, che ieri ha stravinto a Torino contro gli uomini di Juric per 4-0. Il Napoli ricorda Eddy Merckx, che non ammetteva di regalare niente a nessuno, se non a Natale. Ieri la squadra di Spalletti ha giustiziato un altro avversario. Una sentenza inappellabile. “Questo Napoli ricorda Eddy Merckx, il cannibale, uno che non lasciava ai rivali neppure un amichevole circuito. «Perché dovrei fare un regalo? I regali si fanno a Natale», era la risposta del belga che vinceva sempre, ovunque e comunque. Quella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023). Lo scrive Leonardo Iannacci su, sottolineando la fame delladi Luciano Spalletti, che ieri ha stravinto a Torino contro gli uomini di Juric per 4-0. Il, che non ammetteva di regalare niente a nessuno, se non a Natale. Ieri ladi Spalletti ha giustiziato un altro avversario. Una sentenza inappellabile. “, il, uno che non lasciava ai rivali neppure un amichevole circuito. «Perché dovrei fare un regalo? I regali si fanno a Natale», era la risposta del belga che vinceva sempre, ovunque e comunque. Quella ...

