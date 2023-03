Quelle brave ragazze 2: video, foto della quinta puntata: la rissa durante un'esibizione di Finardi (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la quinta puntata di Quelle brave ragazze 2, ecco alcuni video e alcune foto della tappa di Mara Maionchi, Sandra Milo, Marisa Laurito Ieri 19 marzo su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda la quinta puntata di Quelle brave ragazze 2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Le tre protagoniste sono andate verso Marrakech, la 'Las Vegas d'Africa'. Ecco alcuni video e foto del viaggio delle protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van. MARA E LA rissa durante UN'esibizione DI EUGENIO ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo ladi2, ecco alcunie alcunetappa di Mara Maionchi, Sandra Milo, Marisa Laurito Ieri 19 marzo su Sky e in streaming solo su Now, è andata in onda ladi2. Il road trip con Mara Maionchi, Sandra Milo e Marisa Laurito. Le tre protagoniste sono andate verso Marrakech, la 'Las Vegas d'Africa'. Ecco alcunidel viaggio delle protagoniste guidate dal loro autista tuttofare Alessandro Livia a bordo dell'iconico e inconfondibile van. MARA E LAUN'DI EUGENIO ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FigliContesi_21 : @FilippoCarcaci @fratotolo2 E la libertà degli altri è di togliere direttamente tutti i soldi pubblici e l'impunità… - bianca_cappa : Vorrei essere una di quelle brave con le parole per poter descrivere il suo viso ogni volta che mi guardava, allo s… - DBenedectus : Per la quinta tappa del loro viaggio, “Quelle Brave Ragazze” di Sandra Milo, Mara Maionchi e Marisa Laurito visitan… - giusy9032 : RT @Manu_Dolphin: Le due sante donne! Oriana e Giale accorrono subito dal disonesto per sparlare di Nikita! Per fortuna, questa volta, lui… - alessa121076 : RT @Manu_Dolphin: Le due sante donne! Oriana e Giale accorrono subito dal disonesto per sparlare di Nikita! Per fortuna, questa volta, lui… -