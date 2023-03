Quasi un Italiano su due scarica illegalmente contenuti multimediali (Di lunedì 20 marzo 2023) “Italia patria del pezzotto il 43% scarica illegalmente” La Repubblica Affari e Finanza, di Matteo Pinci, pag. 69 In Italia Quasi una una persona su due ricorre alla pirateria”. Non gira intorno alla questione Federico Bagnoli Rossi, Presidente Fapav, la Federazione per la tutela delle industrie dei contenuti audiovisivi e multimediali. La pirateria è il “nemico” per eccellenza, e non solo quella che colpisce il pallone. Bagnoli Rossi, è davvero un fenomeno tanto diffuso? «Riguarda il 43% della popolazione. Il contenuto più piratato restano i film, ma quel tipo di mercato illegale per fortuna cresce meno. Ciò che notiamo invece è che la fruizione di contenuti sportivi pirata è passata dal 10% del 2019 al 15% del 2021. Una impennata costante». Lei come la spiega? «La novità è che ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 20 marzo 2023) “Italia patria del pezzotto il 43%” La Repubblica Affari e Finanza, di Matteo Pinci, pag. 69 In Italiauna una persona su due ricorre alla pirateria”. Non gira intorno alla questione Federico Bagnoli Rossi, Presidente Fapav, la Federazione per la tutela delle industrie deiaudiovisivi e. La pirateria è il “nemico” per eccellenza, e non solo quella che colpisce il pallone. Bagnoli Rossi, è davvero un fenomeno tanto diffuso? «Riguarda il 43% della popolazione. Il contenuto più piratato restano i film, ma quel tipo di mercato illegale per fortuna cresce meno. Ciò che notiamo invece è che la fruizione disportivi pirata è passata dal 10% del 2019 al 15% del 2021. Una impennata costante». Lei come la spiega? «La novità è che ...

