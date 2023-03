Quarti di Champions Milan-Napoli: biglietti in vendita da domani (da 59 euro) (Di lunedì 20 marzo 2023) Il Milan ha annunciato sul suo sito che da domani saranno in vendita i biglietti per i Quarti di Champions League contro il Napoli. La partita è in programma per il 12 aprile alle 21. Di seguito il comunicato del club rossonero. Sarà Milan-Napoli! Il prossimo 12 aprile alle 21.00 i rossoneri affronteranno la squadra partenopea nella gara di andata dei Quarti di finale di Champions League. I rossoneri arrivano a questa doppia sfida dopo aver avuto la meglio sul Tottenham agli Ottavi e tornano a disputare i Quarti di finale di Champions dopo undici anni; il Napoli, invece, che ha superato l’Eintracht agli Ottavi, si appresta a giocare i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilha annunciato sul suo sito che dasaranno inper idiLeague contro il. La partita è in programma per il 12 aprile alle 21. Di seguito il comunicato del club rossonero. Sarà! Il prossimo 12 aprile alle 21.00 i rossoneri affronteranno la squadra partenopea nella gara di andata deidi finale diLeague. I rossoneri arrivano a questa doppia sfida dopo aver avuto la meglio sul Tottenham agli Ottavi e tornano a disputare idi finale didopo undici anni; il, invece, che ha superato l’Eintracht agli Ottavi, si appresta a giocare i ...

