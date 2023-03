Quanto manca allo Scudetto del Napoli? (Di lunedì 20 marzo 2023) manca ancora parecchio, ma se le distanze in classifica dovessero rimanere così, il weekend da cerchiare è quello del 29-30 aprile Leggi su ilpost (Di lunedì 20 marzo 2023)ancora parecchio, ma se le distanze in classifica dovessero rimanere così, il weekend da cerchiare è quello del 29-30 aprile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Quanto manca allo Scudetto del Napoli? - rem64 : @FrancescaCphoto Aggiungerei le centinaia di cross in area mai presi da nessuno manco avessimo Boninsegna o Zamoran… - thoughtful_30 : RT @commentandovi: Antonella: 'da quando è uscito Edo sono stati in assoluto i giorni più difficili per me. Chi se lo scorda quel giorno...… - 4Emilian0 : @Favoletta1982 @gt_bolivar Eh allora inizia ad aprire gli occhi e prendere un po’ di fosforo che hai la memoria cor… - callmegoodlife : Quanto mi manca Simoncino. 9 sconfitte, 31 gol subìti. -