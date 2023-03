Qualificazioni Europei 2024, prima giornata: calendario, programma, date, orari e tv (Di lunedì 20 marzo 2023) C’è grande attesa per la prima giornata della fase di qualificazione agli Europei 2024. Si parte nella giornata di giovedì 23 marzo, che vedrà subito in campo l’Italia, impegnata contro l’Inghilterra. Curiosamente, si tratta proprio delle due squadre che hanno disputato a Wembley la finale dell’ultima edizione della rassegna continentale. Le sfide valide per la prima giornata sono spalmate su tre giorni e andranno avanti fino a sabato 25 marzo. Le uniche partite trasmesse in diretta tv e streaming saranno quelle dell’Italia, visibili su Rai 1 e sulla piattaforma RaiPlay. programma GIOVEDI’ 23 MARZO Ore 16:00 Kazakistan-Slovenia Ore 20:45 Bosnia-Erzegovina-Islanda Danimarca-Finlandia Italia-Inghilterra (tv su Rai 1 e streaming su RaiPlay) Macedonia del ... Leggi su sportface (Di lunedì 20 marzo 2023) C’è grande attesa per ladella fase di qualificazione agli. Si parte nelladi giovedì 23 marzo, che vedrà subito in campo l’Italia, impegnata contro l’Inghilterra. Curiosamente, si tratta proprio delle due squadre che hanno disputato a Wembley la finale dell’ultima edizione della rassegna continentale. Le sfide valide per lasono spalmate su tre giorni e andranno avanti fino a sabato 25 marzo. Le uniche partite trasmesse in diretta tv e streaming saranno quelle dell’Italia, visibili su Rai 1 e sulla piattaforma RaiPlay.GIOVEDI’ 23 MARZO Ore 16:00 Kazakistan-Slovenia Ore 20:45 Bosnia-Erzegovina-Islanda Danimarca-Finlandia Italia-Inghilterra (tv su Rai 1 e streaming su RaiPlay) Macedonia del ...

