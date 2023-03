Quali sono i numeri di maglia ritirati? Da Baresi a Zanetti e lo strano caso Juventus (Di lunedì 20 marzo 2023) Molto squadre hanno ritirato alcuni numeri di maglia, con Milan e Inter che lo hanno fatto con Baresi e Zanetti, mentre la Juve è unica. Se volete sapere la mia opinione a riguardo, non vi è cosa più inutile di cancellare un numero di maglia dalla storia di un club solamente perché vi è passato un grande giocatore. Non è in questo modo che si rende onore ai campioni di un tempo e non è impedendo alle nuove generazioni di sognare che si salva il passato. Collage (Ansa Foto)In una sola circostanza la Juventus ha tentennato da questo punto di vista, pensando seriamente così al ritiro del numero di maglia e in quella circostanza c’era di mezzo Alessandro Del Piero, un mito in tutti i sensi a Torino. Fu però proprio Pinturicchio a dire a gran voce no, spiegando come lui ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 marzo 2023) Molto squadre hanno ritirato alcunidi, con Milan e Inter che lo hanno fatto con, mentre la Juve è unica. Se volete sapere la mia opinione a riguardo, non vi è cosa più inutile di cancellare un numero didalla storia di un club solamente perché vi è passato un grande giocatore. Non è in questo modo che si rende onore ai campioni di un tempo e non è impedendo alle nuove generazioni di sognare che si salva il passato. Collage (Ansa Foto)In una sola circostanza laha tentennato da questo punto di vista, pensando seriamente così al ritiro del numero die in quella circostanza c’era di mezzo Alessandro Del Piero, un mito in tutti i sensi a Torino. Fu però proprio Pinturicchio a dire a gran voce no, spiegando come lui ...

