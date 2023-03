Quali sono i cibi che danno benessere senza compromettere la linea? In occasione della Giornata mondiale della felicità lo abbiamo chiesto al Dottor Paolo Bianchini (Di lunedì 20 marzo 2023) felicità: c’è chi la cerca nei cibi consolatori, pur conoscendo Quali saranno le conseguenze sulla linea. Specie in caso di dosi massicce. Per fortuna però esistono soluzioni diverse che possono appagare il palato e il buonumore, oltretutto senza costrizioni sulle quantità. In occasione della Giornata mondiale della felicità che ricorre il 20 marzo, lo abbiamo chiesto al Dottor Paolo Bianchini, consulente nutrizionale e nutraceutico, e autore del metodo omonimo. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 20 marzo 2023): c’è chi la cerca neiconsolatori, pur conoscendosaranno le conseguenze sulla. Specie in caso di dosi massicce. Per fortuna però esistono soluzioni diverse che posappagare il palato e il buonumore, oltretuttocostrizioni sulle quantità. Inche ricorre il 20 marzo, loal, consulente nutrizionale e nutraceutico, e autore del metodo omonimo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : 'Le critiche sono giuste e vanno ascoltate. Poi spetta a noi capire quali valutare e quali scartare”. Questa dichi… - ZZiliani : E per fortuna sono sotto processo in tutti i tribunali per cento motivi tra i quali non c’è l’#AJA. Ma andiamo avan… - borghi_claudio : @twiligh74946791 @RadioRadicale Beh oddio, ero responsabile azionario Italia per banche internazionali con un listi… - BernardShakey11 : RT @SoniaFurfaro: In #Quaresima Prima settimana 'Queste sono le due ali della preghiera, con le quali essa arriva fino a Dio: se a chi sb… - robertafulci : RT @Radio3scienza: Di un maschio hanno preso gli #spermatozoi, dell'altro cellule che hanno trasformato in #ovulo. Poi l'embrione così form… -