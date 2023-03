Putin: "Visita Xi è storica, Cina lavora per pace" (Di lunedì 20 marzo 2023) Mosca, 19 mar. (Adnkronos) - "La Russia accoglie con favore la disponibilità della Cina ad aiutare a risolvere la crisi in Ucraina". Il presidente russo Vladimir Putin si appresta ad accogliere Xi Jinping. violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni . "La Russia - dice Putin al Quotidiano del Popolo - è grata alla Cina per una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina, per aver compreso i retroscena e le vere ragioni". " giovedì Pyongyang ha lanciato un missile poche ore prima di un incontro tra il presidente della Corea del Sud e il primo ministro del Giappone a Tokyo , a conferma della natura speciale delle relazioni tra i nostri due Paesi", dice Putin. "Le relazioni tra Russia e Cina sono oggi la pietra angolare della stabilità globale e un ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Mosca, 19 mar. (Adnkronos) - "La Russia accoglie con favore la disponibilità dellaad aiutare a risolvere la crisi in Ucraina". Il presidente russo Vladimirsi appresta ad accogliere Xi Jinping. violente proteste che si sono svolte ieri per contestare la riforma delle pensioni . "La Russia - diceal Quotidiano del Popolo - è grata allaper una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina, per aver compreso i retroscena e le vere ragioni". " giovedì Pyongyang ha lanciato un missile poche ore prima di un incontro tra il presidente della Corea del Sud e il primo ministro del Giappone a Tokyo , a conferma della natura speciale delle relazioni tra i nostri due Paesi", dice. "Le relazioni tra Russia esono oggi la pietra angolare della stabilità globale e un ...

