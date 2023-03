Putin: “Visita Xi è storica, Cina lavora per pace” (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Russia accoglie con favore la disponibilità della Cina ad aiutare a risolvere la crisi in Ucraina”. Il presidente russo Vladimir Putin si appresta ad accogliere Xi Jinping. Il presidente cinese sarà a Mosca in Visita dal 20 al 22 marzo. “La Russia – dice Putin al Quotidiano del Popolo – è grata alla Cina per una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina, per aver compreso i retroscena e le vere ragioni”. “La Visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca è una pietra miliare, a conferma della natura speciale delle relazioni tra i nostri due Paesi”, dice Putin. “Le relazioni tra Russia e Cina sono oggi la pietra angolare della stabilità globale e un modello di cooperazione armoniosa”, sottolinea. “Il gasdotto Power of Siberia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Russia accoglie con favore la disponibilità dellaad aiutare a risolvere la crisi in Ucraina”. Il presidente russo Vladimirsi appresta ad accogliere Xi Jinping. Il presidente cinese sarà a Mosca indal 20 al 22 marzo. “La Russia – diceal Quotidiano del Popolo – è grata allaper una linea equilibrata sulla situazione in Ucraina, per aver compreso i retroscena e le vere ragioni”. “Ladel presidente cinese Xi Jinping a Mosca è una pietra miliare, a conferma della natura speciale delle relazioni tra i nostri due Paesi”, dice. “Le relazioni tra Russia esono oggi la pietra angolare della stabilità globale e un modello di cooperazione armoniosa”, sottolinea. “Il gasdotto Power of Siberia ...

