Putin si lega a Xi Jinping dato che | solo e debole | non ha alternative

Xi Jinping arriva in una Mosca blindata e tirata a lucido come nelle migliori occasioni. Forse la migliore di tutte. Di certo, arriva nell'ora della speranza per il Cremlino, che dalla visita di Stato del leader cinese spera di cavarne qualcosa di buono per uscire dall'impasse in cui Vladimir Putin e i suoi sodali hanno gettato il Paese, costringendolo a una guerra da cui i russi stanno ricavando più umiliazioni che altro. Ecco perché Putin stesso ha voluto che al presidente cinese fosse tributata un'accoglienza faraonica, con le cinquanta vetture del corteo d'onore e di sicurezza che sfilavano in processione, mentre all'aeroporto risuonava ancora la fanfara d'onore, intervallata da marcette e canti militari. Subito, Putin ha organizzato un colloquio a porte chiuse tra i due leader, come uno sposo che ha impellenza di ...

