Putin riceve Xi | ' Abbiamo molti obiettivi comuni | interessati alle vostre proposte sull' Ucraina'

- Il tanto atteso incontro informale a Mosca tra il presidente russo Vladimire l'omologo cinese Xi - Jinping inizia con lo scambi di reciproci apprezzamenti ed espressioni cordiali.si ...... il fatto cheavrebbe recentemente "indispettito" la Chiesa ortodossa, per effetto di un suo ... In generale, in Russia "lasciano esprimere liberamente" e questa circostanzapoco o nessun ...Nel corso dell'incontro, che si è svolto al Cremlino,si è detto è lieto di congratularsi personalmente con l'omologo cinese per la rielezione alla presidenza del Paese. 'Caro amico, benvenuto ...

Putin riceve Xi Jinping: “Caro amico, benvenuto in Russia. Congratulazioni per la rielezione a capo dello Stato” Agenzia Nova

Putin si congratula per la rielezione di Xi alla guida del colosso orientale, il quale ricambia affermando che lo zar di Mosca sicuramente riceverà il sostegno del popolo russo alle prossime ...Insieme a Putin, anche la commissaria russa per i diritti dei bambini ... che confermano le precedenti accuse secondo cui Joe Biden e la sua famiglia avrebbero ricevuto pagamenti illegali per milioni ...