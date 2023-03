Vai agli ultimi Twett sull'argomento... roberiez : ++ Putin, 'reprimere i tentativi di scuotere la società' ++ - ValeryMell1 : RT @evermoremorena: “Quando è scoppiata la guerra nel febbraio 2022,c'erano una manciata di oligarchi che si sono espressi contro Putin,ma… - AntonioSassone7 : RT @evermoremorena: “Quando è scoppiata la guerra nel febbraio 2022,c'erano una manciata di oligarchi che si sono espressi contro Putin,ma… - evermoremorena : “Quando è scoppiata la guerra nel febbraio 2022,c'erano una manciata di oligarchi che si sono espressi contro Putin… - italialcentro : RT @Simone101219711: @ImolaOggi No caro #Mattarella @Quirinale , ci pensate già voi a reprimere con la forza e mettere coercizioni al popol… -

è tornato a criticare aspramente Usa, Europa ed alleati per "la crisi in Ucraina, che è stata provocata e viene vigorosamente alimentata dall'Occidente: è la manifestazione più eclatante, ma ...La Casa Bianca sta cercando dila sua retorica sulla possibilità che la Cina fornisca alla Russia aiuti letali da ...del presidente cinese Xi Jinping con il presidente russo Vladimir. La ..., un repressore. E Lukashenko fantoccio che resta al potere grazie alle baionette di, altrimenti sarebbe in esilio a Mosca dopo essere stato cacciato dal popolo. Il Parlamento ......

Putin, 'reprimere i tentativi di scuotere la società' Tiscali Notizie

L'obiettivo principale del nemico è scuotere dall'interno la società russa. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando a una riunione al ministero dell'Interno. (ANSA) ...Anche se Xi Jinping, da domani a Mosca, dice di voler svolgere un ruolo da mediatore, l’asimmetria è evidente: il leader cinese si fermerà per tre giorni nella capitale russa, mentre al presidente ucr ...