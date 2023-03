Putin e Xi | il menù della cena in sette portate | dalle frittelle con quaglie e funghi alla zuppa di pesce storione fino al dolce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaulaDeSimone74 : Cina-Russia, “adora il nostro gelato”. Tra Xi Jinping e Putin l'intesa è pure sul cibo - leggoit : Putin e Xi, il menù della cena (in sette portate): dalle frittelle con quaglie e funghi alla zuppa di pesce storion… - tempoweb : #Cina-#Russia, “adora il nostro gelato”. Tra #XiJinping e Vladimir #Putin l’intesa è pure sul cibo #20marzo… - ilmessaggeroit : Putin e Xi, il menù della cena (in sette portate): dalle frittelle con quaglie e funghi alla zuppa di pesce storion… - ClaraMutsc : Nessun problema @Corriere trovato... -

e Xi, ildella cenaricco e raffinato, composto da ben sette portate di specialità russe, accompagnate da due vini della cantina russa Divnomorskoye Estate. Come scrive ...'Naturalmente', ha detto il portavoce di Mosca Dmitry Peskov quando gli è stato chiesto seha ... Per il resto Peskov non ha offerto altre indicazioni sul, se non che vi saranno piatti della ...Ai leader di Russia e Cina saranno servite sette portate, accompagnate da due vini di una cantina ...