Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enricoI00 : RT @LaStampa: Putin ammette di essere geloso di Xi. Ma solo un po? - HtownWrapper : RT @LaStampa: Putin ammette di essere geloso di Xi. Ma solo un po? - LaStampa : Putin ammette di essere geloso di Xi. Ma solo un po? - Jorge_Giuntoli : RT @Roberto72009892: @worldernest Il bello è che ammette che Putin ha commesso crimini di guerra, ma poi si scaglia violentemente, come sem… - CardelliAc : RT @Roberto72009892: @worldernest Il bello è che ammette che Putin ha commesso crimini di guerra, ma poi si scaglia violentemente, come sem… -

'Naturalmente possiamo discutere di tutte le conseguenze' della guerra in Iraq,ma 'non dobbiamo mai dimenticare quello che ha fatto Vladimirin Medio Oriente, in Siria. (...) Il suo ...Il presidente cinese Xi Jinping è al Cremlino per un incontro informale bilaterale con il presidente russo Vladimir. Ucraina - Russia, segui la diretta di oggi 20 marzo... David Petraeusi gravi errori ma respinge il paragone con l'invasione russa dell'Ucraina: "...arresto internazionale spiccato dalla Corte Penale Internazionale nei confronti di Vladimir...

Putin ammette di essere geloso di Xi. Ma solo un po La Stampa

Xi a Mosca chiede «una via razionale» per uscire dalla crisi in Ucraina; Putin offre «chiarimenti». E gli analisti osservano che i due grandi amici «possono dormire nello stesso letto ma fanno sogni d ...(Adnkronos) - Vladimir Putin "potrebbe essere arrestato solo se, uscito dalla Russia, mettesse piede in qualche Paese che abbia firmato e ratificato lo Statuto della Corte Penale Internazionale, ossia ...