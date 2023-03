Putin accoglie con calore Xi, ma Washington avverte: “No a qualsiasi cessate il fuoco che possa scaturire da questa visita” (Di lunedì 20 marzo 2023) “Negli ultimi anni, la Cina ha compiuto un colossale balzo in avanti, e in tutto il mondo questo suscita interesse e purtroppo provoca anche invidia” così, omaggiando il suo illustre ospite, ed alludendo sarcasticamente agli Stati Uniti, il presidente Putin ha accolto l’arrivo al Cremlino del leader cinese Xi Jinping. Putin a Xi: “Ho familiarizzato con le vostre proposte, discuteremo di tutte queste questioni, compresi i vostri suggerimenti” Come annunciato, il numero uno di Pechino – sperando di poter conferire anche con Zelensky – ha deciso di recarsi in Russia per discutere le sue proposte per arrivare ad un tavolo negoziale tra Kiev e Mosca. Un piano rispetto al quale il presidente russo ha detto di aver “familiarizzato. Come sai, noi siamo sempre pronti a negoziati” ha infatti spiegato lo Zar al suo interlocutore, aggiungendo che “Discuteremo di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 20 marzo 2023) “Negli ultimi anni, la Cina ha compiuto un colossale balzo in avanti, e in tutto il mondo questo suscita interesse e purtroppo provoca anche invidia” così, omaggiando il suo illustre ospite, ed alludendo sarcasticamente agli Stati Uniti, il presidenteha accolto l’arrivo al Cremlino del leader cinese Xi Jinping.a Xi: “Ho familiarizzato con le vostre proposte, discuteremo di tutte queste questioni, compresi i vostri suggerimenti” Come annunciato, il numero uno di Pechino – sperando di poter conferire anche con Zelensky – ha deciso di recarsi in Russia per discutere le sue proposte per arrivare ad un tavolo negoziale tra Kiev e Mosca. Un piano rispetto al quale il presidente russo ha detto di aver “familiarizzato. Come sai, noi siamo sempre pronti a negoziati” ha infatti spiegato lo Zar al suo interlocutore, aggiungendo che “Discuteremo di ...

