Putin a Mariupol, l'urlo di una donna durante la visita: «È tutto finto! È una messinscena!» – Il video

La visita a sorpresa di Vladimir Putin nel territorio ucraino di Mariupol, occupato dall'esercito di Mosca a seguito dell'invasione in larga scala avviata lo scorso 24 febbraio 2022, rivela un episodio curioso. Durante il colloquio con quelli che vengono presentati come residenti locali, una voce femminile da lontano mette in allarme gli uomini che accompagnano il Presidente russo: «È tutto finto! È una messinscena!». Nessuno dei presenti riesce a individuare il punto da dove sia partito l'urlo con la denuncia, mostrandosi preoccupati per l'accaduto che tuttavia viene ignorato dal leader del Cremlino. Non si tratta di un montaggio ad opera della propaganda ucraina, lo dimostrano le clip dei media russi come Ria Novosti e Izvestija (IZ.ru) condivise ...

