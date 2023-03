Putin a Mariupol, durante le interviste una donna urla da lontano: “Non è vero niente, è tutto uno show!”. Il video diffuso per errore (Di lunedì 20 marzo 2023) Un video girato durante la vista a sorpresa di Vladimir Putin a Mariupol, è stato diffuso per errore e subito cancellato. Il presidente russo si sta intrattenendo con un gruppo di cittadini attorniato da guardie del corpo e da personale del suo staff. All’improvviso da lontano si leva la voce di una donna che urla: “Non è vero niente, è tutto uno show”, come a far intendere che l’incontro di Putin con i cittadini fosse solamente un teatrino a favor di telecamera. Gli agenti della scorta presidenziale si allarmano subito, nel filmato si vede chiaramente che cercano di capire da dove arrivasse quella voce. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Ungiratola vista a sorpresa di Vladimir, è statopere subito cancellato. Il presidente russo si sta intrattenendo con un gruppo di cittadini attorniato da guardie del corpo e da personale del suo staff. All’improvviso dasi leva la voce di unache: “Non è, èuno show”, come a far intendere che l’incontro dicon i cittadini fosse solamente un teatrino a favor di telecamera. Gli agenti della scorta presidenziale si allarmano subito, nel filmato si vede chiaramente che cercano di capire da dove arrivasse quella voce. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

