Pupo: “La mia vita con due donne non è facile, non la consiglio a nessuno” (Di lunedì 20 marzo 2023) Pupo è stato ospite di “Domenica In”. Dopo tanto tempo il cantante è tornato in tv a parlare della sua Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di lunedì 20 marzo 2023)è stato ospite di “Domenica In”. Dopo tanto tempo il cantante è tornato in tv a parlare della sua Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lupettamisteri1 : Ho sognato Pupo che mi fa: Io non ero come lei io andavo per le strade e la gente mi conosceva e facevo gli autogra… - Manuela76267563 : Nella mia testa, improvvisamente, vengono in mente testi di canzoni: ieri era Pupo con 'su di noi nemmeno una nuvol… - Tuttipropio : @Peter_Italy Stasera mia moglie ha cucinato russo, adesso Pupo, Sabrina Salerno e Toto Cutugno in concerto a Mosca su YouTube. - CurasiLivia : @E__l__e__ @Invetriata @St4tlerWaldorf L'ironia è essenziale e anche il sarcasmo aiuta ad essere genitori ma confes… - whois6060flash : la mia veni mia zero mio pupo mio fidnazato -