Prowein: a Düsseldorf la Puglia del vino in vetrina Fino a domani (Di lunedì 20 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Puglia in mostra anche quest’anno al Prowein, prestigiosa fiera internazionale del vino in programma a Düsseldorf da ieri e Fino a martedì 21 marzo. Saranno, infatti, ben 54 cantine e centinaia le etichette che rappresenteranno l’enologia regionale nell’area espositiva istituzionale riservata alla Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura – in collaborazione con Unioncamere. Appuntamento nella Halle 17, stand 27 (spazio Enoteca-vinotek) per degustare il meglio della produzione vitivinicola pugliese, mentre per approfondire la conoscenza dei principali vitigni pugliesi sono in programma tre seminari di approfondimento per addetti ai lavori organizzati dall’Associazione Italiana Sommelier ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 20 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regionein mostra anche quest’anno al, prestigiosa fiera internazionale delin programma ada ieri ea martedì 21 marzo. Saranno, infatti, ben 54 cantine e centinaia le etichette che rappresenteranno l’enologia regionale nell’area espositiva istituzionale riservata alla Regione– Dipartimento Agricoltura – in collaborazione con Unioncamere. Appuntamento nella Halle 17, stand 27 (spazio Enoteca-tek) per degustare il meglio della produzione vitivinicola pugliese, mentre per approfondire la conoscenza dei principali vitigni pugliesi sono in programma tre seminari di approfondimento per addetti ai lavori organizzati dall’Associazione Italiana Sommelier ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RednewsGargano : #ProWein 2023. #Vini di #Puglia in vetrina a #Düsseldorf. C’è il #NerodiTroia - azpuita : Cinquantaquattro cantine e centinaia di etichette in degustazione a Düsseldorf da oggi domenica 19 e fino a martedì… - notizieloc : Puglia: Prowein 2023, la Puglia del vino in vetrina in GermaniaCinquantaquattro cantine e centinaia di etichette in… - Giocu54 : RT @CuffaroToto: Oggi per la prima volta le emozioni contenute in ogni singola bottiglia di Tenuta Cuffaro giungono a #Düsseldorf per parte… - CuffaroToto : Oggi per la prima volta le emozioni contenute in ogni singola bottiglia di Tenuta Cuffaro giungono a #Düsseldorf pe… -

La Puglia del vino in vetrina in Germania Puglia in mostra anche quest'anno al ProWein, prestigiosa fiera internazionale del vino in programma a Düsseldorf dal 19 al 21 marzo. Saranno, infatti, ben 54 cantine e centinaia le etichette che rappresenteranno l'enologia regionale ... La Puglia del vino in vetrina in Germania: martedì spazio al Nero di Troia Castel del Monte Puglia in mostra anche quest'anno al ProWein, prestigiosa fiera internazionale del vino in programma a Düsseldorf da oggi domenica 19 e fino a martedì 21 marzo. Saranno, infatti, ben 54 cantine e centinaia le etichette che ... Prowein 2023, la Puglia del vino in vetrina in Germania Cinquantaquattro cantine e centinaia di etichette in degustazione a Düsseldorf da oggi domenica 19 e fino a martedì 21 marzo 2023 Puglia in mostra anche quest'anno al, prestigiosa fiera internazionale del vino in programma adal 19 al 21 marzo. Saranno, infatti, ben 54 cantine e centinaia le etichette che rappresenteranno l'enologia regionale ...Puglia in mostra anche quest'anno al, prestigiosa fiera internazionale del vino in programma ada oggi domenica 19 e fino a martedì 21 marzo. Saranno, infatti, ben 54 cantine e centinaia le etichette che ...Cinquantaquattro cantine e centinaia di etichette in degustazione ada oggi domenica 19 e fino a martedì 21 marzo 2023 Prowein 2023: il mondo del vino a Düsseldorf Corriere del Vino