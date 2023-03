Prove di guerra a Sabaudia: militari ucraini addestrati per l’uso del sistema antimissile Samp-T (Di lunedì 20 marzo 2023) Addestramento e Prove di guerra a Sabaudia. Sono almeno 20 i militari che avrebbero iniziato il loro addestramento all’interno della caserma Santa Barbara, sede del comando artiglieria contraerei dell’Esercito. La ragione è quella di una didattica per l’impiego di un particolare e sofisticato sistema antimissile, il Samp-T, sviluppato nei primi anni 2000 dal programma italio-francese Fsaf (famiglia di sistemi superficie aria). Manifestazioni a Roma oggi e domani, si sfila per la pace, strade chiuse e deviazioni: ecco quando e dove militari ucraini a Sabaudia per le Prove di guerra Precisiamo sin da subito che l’arma in questione non è ancora arrivata all’esercito ucraino, ma quanto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) Addestramento edi. Sono almeno 20 iche avrebbero iniziato il loro addestramento all’interno della caserma Santa Barbara, sede del comando artiglieria contraerei dell’Esercito. La ragione è quella di una didattica per l’impiego di un particolare e sofisticato, il-T, sviluppato nei primi anni 2000 dal programma italio-francese Fsaf (famiglia di sistemi superficie aria). Manifestazioni a Roma oggi e domani, si sfila per la pace, strade chiuse e deviazioni: ecco quando e doveper lediPrecisiamo sin da subito che l’arma in questione non è ancora arrivata all’esercito ucraino, ma quanto ...

