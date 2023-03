Programmi TV di stasera, lunedì 20 marzo 2023. Su La7 il film ‘Collateral’ (Di lunedì 20 marzo 2023) Tom Cruise - Collateral Rai1, ore 21.25: Il Commissario Ricciardi – 1^Tv Fiction. 2×03 – Serenata Senza Nome: Un commerciante viene trovato morto. In città, tutti hanno già in mente un colpevole: Sannino. Ricciardi vuole vederci chiaro. Intanto a casa Colombo vi è la cena di compleanno di Enrica. Rai2, ore 21.20: stasera Tutto è Possibile Varietà. Sarà “E’ primavera” il titolo della sesta puntata di “stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Alla vigilia del primo giorno di primavera, nell’Auditorium Rai di Napoli, dove sarà tutto a tema con la nuova stagione, arriveranno, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Maria De Filippi e Federica Sciarelli, Herbert Ballerina, Francesco Procopio, Bianca Guaccero, Giuseppe Scoditti, Peppe Iodice e Samira Lui. E, per la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 20 marzo 2023) Tom Cruise - Collateral Rai1, ore 21.25: Il Commissario Ricciardi – 1^Tv Fiction. 2×03 – Serenata Senza Nome: Un commerciante viene trovato morto. In città, tutti hanno già in mente un colpevole: Sannino. Ricciardi vuole vederci chiaro. Intanto a casa Colombo vi è la cena di compleanno di Enrica. Rai2, ore 21.20:Tutto è Possibile Varietà. Sarà “E’ primavera” il titolo della sesta puntata di “tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Alla vigilia del primo giorno di primavera, nell’Auditorium Rai di Napoli, dove sarà tutto a tema con la nuova stagione, arriveranno, oltre a Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, che questa settimana imiterà Maria De Filippi e Federica Sciarelli, Herbert Ballerina, Francesco Procopio, Bianca Guaccero, Giuseppe Scoditti, Peppe Iodice e Samira Lui. E, per la ...

