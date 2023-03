Prodi a Elly Schlein | ' Va bene il pugno chiuso | ma serve anche cervello fine'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Chilhon2016Lap : RT @globalistIT: - globalistIT : - Zaza38778420 : @glarocca847 La collaborazione finirà anche prima, perché la Schlein è un paravento di Prodi, era l'unica faccia an… - Antonio31376501 : RT @Antonio31376501: Vi ricordate i danni immensi fatti da Prodi e quelli della Fornero.Poi continuiamo con le bravate di Conte e le giorna… - Antonio31376501 : Vi ricordate i danni immensi fatti da Prodi e quelli della Fornero.Poi continuiamo con le bravate di Conte e le gio… -

Romanoera ospite di La7 e ha parlato del nuovo corso diSchlein e del Pd, che sta recuperano nei sondaggi rispetto a Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni. 'Se mi piace il Pd di piazza Purché non ...'Se mi piace il Pd di piazza Purché non sia solo di piazza'. Così Romanoa L'Aria che tira su La7. E poi quando gli viene chiesto di commentare una foto diSchlein in piazza con il pugno chiuso osserva: 'Va bene il pugno chiuso, ma al Pd servono anche un cuore ...... Mps; il ricordo di Cuccia, ma anche quello di Craxi; l'amianto (ma oggi adora il green);; il ...fece in tempo a dire che preferiva Berlusconi a Di Maio) e De Benedetti si è ridotto a tifare...

Va bene il pugno chiuso, ma al Pd servono anche un cuore aperto e un cervello fine". Dynamic 1 Quello tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein "non è un duello tra due donne ma tra due donne che si sono ...