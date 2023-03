Probabili formazioni Italia-Inghilterra: ballottaggi, dubbi e certezze (Di lunedì 20 marzo 2023) La domanda è una sola: chi giocherà giovedì sera contro l’Inghilterra? Le risposte sono tante, perché per la prima gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024 l’Italia ha molti più dubbi che certezze. Dal modulo fino agli interpreti che scenderanno in campo allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli (ore 20.45), il Ct Roberto Mancini avrà tre giorni per trovare la soluzione per battere i Tre Leoni di Southgate. Ma tra infortuni (Dimarco e Chiesa) e novità assolute (Buongiorno, Darmian e Retegui) l’enigma si complica sempre di più. Qui Italia In attesa di conoscere le condizioni di Dimarco e Chiesa, usciti malconci dal derby d’Italia di domenica sera (si parla di risentimento muscolare per il terzino sinistro dell’Inter e di problema al ginocchio per l’esterno della Juve), c’è ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) La domanda è una sola: chi giocherà giovedì sera contro l’? Le risposte sono tante, perché per la prima gara valida per le qualificazioni ad Euro 2024 l’ha molti piùche. Dal modulo fino agli interpreti che scenderanno in campo allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli (ore 20.45), il Ct Roberto Mancini avrà tre giorni per trovare la soluzione per battere i Tre Leoni di Southgate. Ma tra infortuni (Dimarco e Chiesa) e novità assolute (Buongiorno, Darmian e Retegui) l’enigma si complica sempre di più. QuiIn attesa di conoscere le condizioni di Dimarco e Chiesa, usciti malconci dal derby d’di domenica sera (si parla di risentimento muscolare per il terzino sinistro dell’Inter e di problema al ginocchio per l’esterno della Juve), c’è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Lazio-Roma 1-0, le pagelle #1-0, #Lazio-Roma #le #pagelle ??????? - FranzFranzudet : RT @LazioNews_24: Lazio-Roma, le probabili formazioni del derby - infoitsport : Inter-Juventus, probabili formazioni: difesa acciaccata, out Mkhitaryan - OA_Sport : LIVE Inter-Juventus, Serie A calcio 2023 in DIRETTA: Allegri punta su Soulè per il Derby d’Italia - - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter-Juventus, probabili formazioni: difesa acciaccata, out Mkhitaryan. LuLa in attacco -