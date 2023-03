Principe raggirato dalla modella | la Procura | ‘Va interdetto dalla gestione del suo patrimonio’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 marzo 2023) La storia tra il, il 54enne Giacomo Bonanno di Linguaglossa e la36enne Tanya Yashenko di 18 anni più giovane del suo compagno è finita con una denuncia di stalking da parte della donna e poi in quella per circonvenzione di incapace a carico della donna. Lachiede di interdire ildel suo patrimonio Secondo i legali dell’uomo la Yashenko avrebbe approfittato dello stato di ‘deficienza psichica’ dell’uomo per sottrargli 900mila euro e il giudice per le indagini preliminari aveva disposto il divieto di avvicinamento dellaa Bonanno di Linguaglossa, ‘confinata’ ad almeno 200 metri di distanza dal 54enne. Ora subentra anche una novità: laha chiesto l’interdizione per l’uomo ...