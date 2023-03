Prima Pagina IN Edicola: furia Inter, la Juventus vince a San Siro (Di lunedì 20 marzo 2023) La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in antePrima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria Prima Pagina nella versione cartacea in Edicola. CORRIERE DELLO SPORT Colpo Juve e furia Inter: «Gol irregolare». TUTTOSPORT Madunina che Juve! Kostic abbatte l’Inter in crisi. Gioco e occasioni: vittoria meritata. Rissa finale, D’Ambrosio e Paredes espulsi. furia Inzaghi: «Rabiot, braccio netto sul go. Inaccettabile». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Colpo Juve e: «Gol irregolare». TUTTOSPORT Madunina che Juve! Kostic abbatte l’in crisi. Gioco e occasioni: vittoria meritata. Rissa finale, D’Ambrosio e Paredes espulsi.Inzaghi: «Rabiot, braccio netto sul go. Inaccettabile».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

