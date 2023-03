Preti sposati | Vocatio riparte | eletto il coordinatore nazionale Natale Mele e il nuovo direttivo

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiè l’associazione italiana che ha raccolto – e raccoglie – idi rito latino che, dopo aver lasciato il ministero, hanno contratto matrimonio. Fin dalla sua fondazione è stata un prezioso supporto per quanti ha incrociato sul suo cammino, uomini e donne alla ricerca di una sofferta autenticità personale, sopraffatta dalla inumana legge ecclesiastica del celibato imposto. Dopo l’ultimo Convegnodel 2017 a Roma, la pandemia del Coronavirus e la scomparsa del presidente Rosario Mocciaro,riprende il cammino. Ma non da sola. A seguito di una riunione svoltasi in questi giorni, ha deciso di darsi un’agile struttura operativa, coordinata a livellodal napoletano...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sacspo : Diocesi Milano. Sacerdoti ambrosiani oltre i 75 anni sono 468. Crisi estrema. Ora spazio ai preti…… - sacspo : Dopo l'apertura ai #pretisposati di #PapaFrancesco gli utra-tradizionalisti all'attacco -

Per il Movimento Internazionale dei sacerdotiora serve urgentemente un cambio della normativa canonica che riammetta al ministero i. Di seguito l'articolo con i dati: "Come ...20/03/2023 - 13:05 Una suora della comunità "Shalom" (comunità che in passato si era detta con i suoi vertici favorevole ai) dal sito ultraconservatore lanuovabq.it pubblica una lettera aperta a cardinali e vescovi. La lettera, per il Movimento Internazionale dei sacerdoti, riflette opinioni ...... ritirandosi invece ripetutamente nell'ambiguità sulla comunione ai divorziati risposati, quando sembrava che avrebbe permesso nuovi esperimenti con, permettendo al suo ufficio di ...

Papa Francesco e i preti sposati: "Il celibato è una prescrizione temporanea, può essere rivisto" la Repubblica

Una suora della comunità 'Shalom' (comunità che in passato si era detta con i suoi vertici favorevole ai preti sposati) dal sito ultraconservatore lanuovabq.it pubblica una lettera aperta a cardinali ...Da Il Segno di marzo 2023 un report allarmante sui dati dei sacerdoti. Per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati ora serve urgentemente un cambio della normativa canonica che riammetta al ...