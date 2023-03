Presa diretta | stasera in tv 20 marzo | temi e anticipazioni

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 20 marzo 2023) Altra puntata decisamente piena e interessante per uno dei principali programmi di approfondimento della Rai.in tv, su Rai 3 alle 21:20 va in onda, diretto dal giornalista Riccardo Iacona. Il tema della settimana è estremamente attuale e molto dibattuto: si parla di Metaverso (non solo quello del gruppo “Meta” ma, in generale, degli sviluppi e implicazioni della realtà virtuale) e dell’impatto dei social network (specialmente sui giovani) nella vita quotidiana e sulla psiche delle persone. Rischi e opportunità del Metaverso, suin tv) Federico Rampolla (autore e advisor nel digitale) parla della possibilità di essere immersi un ambiente di apprendimento offre delle esperienze assolutamente straordinarie. Guliano Noci ...