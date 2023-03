Prepara una torta all' hashish per una festa | in dieci finiscono in ospedale | 15enne denunciato

(Di lunedì 20 marzo 2023) È statodai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio undi Bricherasio, in provincia di Torino , che per una, alcuni giorni fa a casa di amici, aveva cucinato unaa ...

È stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio un 15enne di Bricherasio, in provincia di Torino , che perfesta, alcuni giorni fa a casa di amici, aveva cucinatotorta a base di hashish . Dopo avere mangiato il dolce, dieci persone erano dovute ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Pinerolo . Nessuna di loro è in condizioni gravi e sono ...

A 14 anni prepara una torta all'hashish per gli amici: in dieci finiscono all'ospedale La Repubblica

Un 15enne ha preparato una torta all’hashish e dieci persone sono finite in ospedale. L’assurdo fatto è avvenuto a Bricherasio, in provincia di Torino: il minore è stato denunciato dai carabinieri per ...È stato denunciato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio un 15enne di Bricherasio, nel Torinese, che per una festa, alcuni giorni fa a casa di amici, aveva cucinato una… Leggi ...