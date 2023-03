Prepara una torta all’hashish all’insaputa dei familiari | 10 persone in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ori1449 : Ho appreso ora..in Francia la mozione di sfiducia deve avere la metà più uno degli aventi diritto non dei votanti..… - MenegazziMarina : RT @LucioMalan: Torino, 15enne prepara una torta all'hashish: dieci intossicati. Del resto fior di “cantanti” e celebrità inneggiano allo s… - GMarcuccio : RT @LucioMalan: Torino, 15enne prepara una torta all'hashish: dieci intossicati. Del resto fior di “cantanti” e celebrità inneggiano allo s… - rickshady : RT @LucioMalan: Torino, 15enne prepara una torta all'hashish: dieci intossicati. Del resto fior di “cantanti” e celebrità inneggiano allo s… - MediasetTgcom24 : Torino, 15enne prepara una torta all'hashish di nascosto: dieci intossicati #torino -

La Briantea84 sia un mese di finali: obiettivi Coppa Italia, Scudetto e Eurocup La ... Stefano e Self Group Padova Millennium Basket), due francesi (Hornets Le Cannet e CTH De Lannion),...Leggi Anche Pisa, trasformano la casa dicoppia di anziani inbase per lo spaccio della droga TI POTREBBE INTERESSAREMentre Evil Dead Rise sia tornare sul grande schermo, terrorizzando le nuove generazioni, il regista e sceneggiatore Lee Cronin ha confessato che per il film hanno utilizzatomarea di sangue finto . Come anche ...

Torino, 15enne prepara una torta all'hashish di nascosto: dieci intossicati TGCOM

BRICHERASIO. Un ragazzo di 15 anni ha deciso di offrire agli amici una torta preparata da lui in casa. Ma alle uova e alla farina ha pensato bene di aggiungere anche… Leggi ...È stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio il 15enne di Bricherasio, nel Torinese, che per una festa, domenica scorsa a casa di amici, aveva cucinato una torta a base di hashish (spacecake).