Premio Mario Sarzanini, la seconda edizione: tra i vincitori anche Fiorello (Di lunedì 20 marzo 2023) ... Luigi Contu, Emma D'Aquino, Guido D'Ubaldo, Massimo Martinelli, e Andrea Pucci, a consegnare i riconoscimenti oltre ad Enrica Bonaccorti anche Davide Desario , direttore di Leggo, Gian Ettore ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 marzo 2023) ... Luigi Contu, Emma D'Aquino, Guido D'Ubaldo, Massimo Martinelli, e Andrea Pucci, a consegnare i riconoscimenti oltre ad Enrica BonaccortiDavide Desario , direttore di Leggo, Gian Ettore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Premio Mario Sarzanini, la seconda edizione: tra i vincitori anche Fiorello - Lillino13390950 : RT @elenasantori902: oggi per premio senatrice del PD, contro il governo di Mario Monti... - LinaBuongiorno : RT @elenasantori902: oggi per premio senatrice del PD, contro il governo di Mario Monti... - redazionemetis : Annunciato anche il premio speciale “La melagrana” che andrà a un noto professore di letteratura contemporanea.… - chierici1950 : @mariogiordano5 @cuoreitaliano7 Che dici,Mario,con quel che sta emergendo,il premio come 'Statista dell'anno' a Draghi sarà strameritato? -