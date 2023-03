Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ANSA_med : Per ministro Israele Smotrich, 'popolo palestinese è finzione'. Premier Anp: 'Il governo israeliano è estremista e… - notizienet : Israele: ministro, 'il popolo palestinese è una finzione' - Premier Anp: 'il governo israeliano è estremista e razz… - NonMiAvreteMai5 : RT @ComunistaRosso: della questione palestinese. Netanyahu ha occupato nuovamente la poltrona di premier, per allontanarsi dai processi giu… - anna_giu1 : RT @ComunistaRosso: della questione palestinese. Netanyahu ha occupato nuovamente la poltrona di premier, per allontanarsi dai processi giu… - castelcivita48 : SIAMO ALLE COMICHE POLITICHE, IL GOVERNO ITALIANO RICEVE IL PREMIER ISRAELIANO NEL BEL MEZZO DELLA PULIZIA ETNICA P… -

...dichiarazioni del ministro delle finanze israeliano secondo cui non esiste un popoloe ... nel 2021 disse che David Ben - Gurion, il primoisraeliano, avrebbe dovuto "finire il ...La reazione del'Le dichiarazioni provocatorie sono coerenti con i primi detti sionisti di 'una terra senza popolo per un popolo senza terra' ', ha denunciato il...Oggi intanto ilMohammad Shtaeyeh ha espresso indignazione per le nuove dichiarazioni di Smotrich che, ha detto, "sono una prova conclusiva di quanto l'ideologia dell'attuale ...

Premier palestinese attacca il ministro israeliano negazionista - Il ... Il Sole 24 ORE

Il popolo palestinese "non esiste", sarebbe anzi "una finzione" escogitata un secolo fa in chiave "antisionista": parola di Bezalel Smotrich, leader del partito nazionalista "Sionismo religioso" e min ...