Premier League | l' Arsenal allunga per ora sul City Beffa e sfogo per Conte

Un solo anno per il difensore voluto da Fatih Terim che in carriera ha giocato anche in Liga eprima di tornare in Patria. Terzino di spinta poco avvezzo a difendere , Cosmin Contra ...I Gunners mandano al tappeto il Crystal Palace e salgono a +8 sul City, impegnato in FA Cup. Il Tottenham si fa recuperare due gol di vantaggio e fa infuriare ...Nell'ultimo weekend si è chiuso il 28esimo turno di, che ha visto, tra gli altri risultati, il trionfo dell'Arsenal capolista sul Crystal Palace per 4 - 1 e il pareggio per 3 - 3 tra Southampton e Tottenham. La FA Cup ha pesantemente ...

Schuurs, un doppio rilancio dalla Premier League: destino segnato Torino Granata

Spesso negative. Tanta qualità, ma anche molta quantità emerge nel calcio di De Zerbi. La coppia di centrocampo è una delle migliori della Premier League per come è assortita. Moses Caicedo copre ...LONDRA (Inghilterra) - Settimana non semplice in casa Tottenham causa il pareggio subito in rimonta a casa del Southampton e, soprattutto, la sfuriata di Antonio Conte nel post-partita con frecciate s ...