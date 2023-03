Premier League | giornata 28 | inarrestabile Arsenal

(Di lunedì 20 marzo 2023) In unacaratterizzata dai quarti di finale di FA Cup che ha visto Manchester City, Manchester United, Liverpool, Brighton e Fulham impegnate, l’vince ancora e vola a +8. Pareggi per Tottenham e Chelsea mentre al successo il Newcastle. Di seguito l’analisi della28 di28:-Crystal Palace 4-1, Southampton-Tottenham 3-3, Chelsea-Everton 2-2, Nottingham Forest-Newcastle 1-2 Ancora una prestazione sontuosa dell’che travolge 4-1 il Crystal Palace. Gunners che rischiano in avvio quando Zaha colpisce un palo ma poi le reti di Martinelli, Saka (doppietta) e Xhaka fanno volare la squadra di Arteta a +8 sul Manchester City. Di Schlupp la marcatura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManCity : FA Cup ?? UCL ?? Premier League ???????? - gippu1 : Intanto, in Premier League, l'armonia del #Brighton di De Zerbi: vincere una partita il 15 marzo con un gol al 15'… - BetItaliaWeb : ????????????????Quote Premier League: l'Arsenal non sbaglia e allunga in attesa del Manchester City - Alessandro19517 : Mercato Inter, Lukaku ai saluti: un club di Premier League interessato - sickwoof : @MickyPrisco @SerieA @sscnapoli Alla premier league se ne vanno, che poi quale invidia, che l'anno scorso l'ho vinta KEKW -

Nessuno l'ha preso, però gioca titolare in. In Olanda c'è Oristanio che gioca bene in Eredivisie. Zaniolo è un po' l'emblema, non giocava e poi s'è ritrovato titolare in Champions ...Nessuno l'ha preso, però gioca titolare in. In Olanda c'è Oristanio che gioca bene in Eredivisie Nonostante i risultati positivi in Europa per Mancini non si può parlare di rinascita ...Parola di Gennaro 'Rino Gattusò, grande ex, sul quarto di Championstra Milan e Napoli, un ... Gattuso, che considera lal'Nba del calcio e che non sarà a Napoli per gli eventuali ...

Schuurs, un doppio rilancio dalla Premier League: destino segnato Torino Granata

Mason che ha già ricoperto questo ruolo quando nel 2021 gli Spurs esonerarono Mourinho e lui divenne anche il più giovane allenatore nella storia della Premier League a 29 anni. In questa stagione è ...Scamacca non ha i 90 minuti, ha giocato solo 65 minuti in Coppa. Gnonto è l’unico che gioca sempre in Premier League. E Mateo ora lo seguiamo”. TMW – Tre squadre ai quarti di Champions, si può parlare ...