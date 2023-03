Praiano | istituito il senso unico lungo la SS 163 “Amalfitana”

Leggi su zon

(Di lunedì 20 marzo 2023)la strada statale 163 “” è attivo ilalternato in corrispondenza del km 18,900 a(SA) a causa di un guasto su una condotta idrica, in fase di riparazione da parte della Società responsabile. Il provvedimento è necessario per ragioni di sicurezza fino alla ultimazione dell’intervento di sistemazione e del ripristino dello stato dei luoghi. Segui ZON.IT su Google News.