Poule Salvezza | Sassuolo-Samp 3-0. Highlights, Fotogallery e Interviste (Di lunedì 20 marzo 2023) Le neroverdi vincono il primo scontro della Poule Salvezza! Le ragazze di Mister Piovani battono la Sampdoria 3-0. Le padrone di casa si portano subito in vantaggio al 6?: Clelland recupera palla a metà campo, la serve per Jane che davanti al portiere non sbaglia. Al 23? cross di Orsi per Philtjens che calcia forte ma Tampieri devia sulla traversa. Sulla ribattuta arriva Daniela Sabatino che firma il suo quarto gol. Al 49? Clelland dal limite dell'area firma il terzo e ultimo gol della partita e il risultato resta invariato. Prossima sfida domenica in trasferta contro il Parma IL TABELLINO Sassuolo-SampDORIA 3-0 MARCATRICI: 6? REFILOE (S), 22? SABATINO (S), 48? CLELLAND (S) Sassuolo: Kresche, Philtjens (83? Mella), Pleidrup, Jane, Bellucci (68? Tomaselli), Brignoli, Sabatino (83? ...

