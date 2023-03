Possibile che con 28 telecamere in campo non si possa sapere se c’era mani di Rabiot? (CorSport) (Di lunedì 20 marzo 2023) La direzione di gara di Inter-Juventus 0-1 ad opera di Chiffi finisce nel mirino di tifosi e quotidiani. Il tema su cui oggi si concentrano i commenti è l’unico gol della gara, quello firmato da Kostic, viziato probabilmente da un mani di Rabiot che però le immagini disponibili al Var non sono riuscite a mostrare. Il Corriere dello Sport dà all’arbitro 5 in pagella, sottolinea che ha commesso diversi errori ed è stato incapace di gestire le proteste in campo, soprattutto quelle, brutte, di Danilo e Brozovic, che a fine gara hanno preso due cartellini rossi. Edmondo Pinna, nella Moviola, scrive: “Male. Tutto ruota sulla rete di Kostic e i tre tocchi dei bianconeri, quello determinante non ha tutti i crismi della certezza. Come in Juve-Samp (anche lì c’era Rabiot protagonista). L’unica spiegazione è che ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) La direzione di gara di Inter-Juventus 0-1 ad opera di Chiffi finisce nel mirino di tifosi e quotidiani. Il tema su cui oggi si concentrano i commenti è l’unico gol della gara, quello firmato da Kostic, viziato probabilmente da undiche però le immagini disponibili al Var non sono riuscite a mostrare. Il Corriere dello Sport dà all’arbitro 5 in pagella, sottolinea che ha commesso diversi errori ed è stato incapace di gestire le proteste in, soprattutto quelle, brutte, di Danilo e Brozovic, che a fine gara hanno preso due cartellini rossi. Edmondo Pinna, nella Moviola, scrive: “Male. Tutto ruota sulla rete di Kostic e i tre tocchi dei bianconeri, quello determinante non ha tutti i crismi della certezza. Come in Juve-Samp (anche lìprotagonista). L’unica spiegazione è che ...

