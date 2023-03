Porte più basse di 10 cm: prima di Sangiovannese - Grosseto si scava. E gli ospiti fanno ricorso (Di lunedì 20 marzo 2023) 'Controllate la traversa delle due Porte. È più bassa del consentito'. È raro sentire frasi simili nel prepartita di una gara di Serie D. Soprattutto se la gara in questione è la secolare sfida fra ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) 'Controllate la traversa delle due. È più bassa del consentito'. È raro sentire frasi simili nel prepartita di una gara di Serie D. Soprattutto se la gara in questione è la secolare sfida fra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il processo a porte chiuse dell'attivista dell'opposizione russa Vladimir Kara-Murza, accusato di tradimento per av… - OdeonZ__ : Porte più basse di 10 cm: prima di Sangiovannese-Grosseto si scava. E gli ospiti fanno ricorso… - mirkonicolino : @Alessan95615030 @90Valla Sono contento per te. Io ho trovato solo porte in faccia 'quanto ci costa assumere te, ne prendiamo 4 più giovani' - sportli26181512 : Porte più basse di 10 cm: prima di Sangiovannese-Grosseto si scava. E gli ospiti fanno ricorso: Porte più basse di… - Gazzetta_it : Le porte sono più basse: prima di Sangiovannese-Grosseto si scava. E gli ospiti fanno ricorso #SerieD -