Porn Hub acquistato da Rocco…vediamo chi è il nuovo re dell'Adult (Di lunedì 20 marzo 2023) Il mondo del Porno è scosso dopo tanti anni da un nuovo re, anche lui di nome Rocco.Anche lui ha origini Italiane(Italo-Canadese) ma la sua specialità non è "fare l'attore", ma piuttosto fare business.Rocco Meliambro è infatti il nuovo proprietario del sito web più hot del mondo Porn Hub. E' lui infatti l'uomo al comando di Ethical Capital Partners (Ecp), fondo di investimenti con sede a Ottawa che ha accettato di acquisire MindGeek, società proprietaria di diversi siti per adulti, tra cui YouPorn, Pornhub, Brazzers e Redtube. La realizzazione del sito web PornHub è da datarsi al 2004 presso Montreal e la sede è oggi in Lussemburgo.È la prima operazione per la Ecp, fondata lo scorso anno da Meliambro insieme all'avvocato penalista Fady Mansour, e l'esperta in ...

